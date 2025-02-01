Сервис "жизненная ситуация" для выхода на пенсию запустили на госуслугах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сервис "жизненная ситуация" для выхода на пенсию запущен на портале госуслуг. Он помогает оформить пенсию, подать заявление о доставке, получить справку о размере пенсии, получить информацию о мерах социальной поддержки и льготах, сообщает правительство РФ.

Благодаря ресурсу в среднем в два раза сокращаются сроки получения государственных услуг – с 10 до пяти дней; в шесть раз - количество документов, которые необходимо предоставить гражданам в ведомства, – с 19 до трех единиц и в пять раз уменьшается количество визитов, которые нужно совершить гражданам в ведомства, – с пяти визитов до одного визита.

Функционал сервиса будет расширяться. До конца текущего года граждане, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста, без заявлений в проактивном режиме смогут получать информацию, связанную с выходом на пенсию.

"При достижении пенсионного возраста человеку приходится обращаться за получением целого ряда государственных услуг, социальных гарантий и льгот. Важно, чтобы люди получали все услуги и информацию о них комплексно и в одном месте. С этой целью мы запустили на "Госуслугах" специализированный сервис, с помощью которого можно получить все необходимые услуги по принципу "жизненной ситуации", – сказал вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.