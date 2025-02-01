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Сервис "жизненная ситуация" для выхода на пенсию запустили на госуслугах

Общество, 11:19 27 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сервис "жизненная ситуация" для выхода на пенсию запущен на портале госуслуг. Он помогает оформить пенсию, подать заявление о доставке, получить справку о размере пенсии, получить информацию о мерах социальной поддержки и льготах, сообщает правительство РФ.

Благодаря ресурсу в среднем в два раза сокращаются сроки получения государственных услуг – с 10 до пяти дней; в шесть раз - количество документов, которые необходимо предоставить гражданам в ведомства, – с 19 до трех единиц и в пять раз уменьшается количество визитов, которые нужно совершить гражданам в ведомства, – с пяти визитов до одного визита.

Функционал сервиса будет расширяться. До конца текущего года граждане, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста, без заявлений в проактивном режиме смогут получать информацию, связанную с выходом на пенсию.

"При достижении пенсионного возраста человеку приходится обращаться за получением целого ряда государственных услуг, социальных гарантий и льгот. Важно, чтобы люди получали все услуги и информацию о них комплексно и в одном месте. С этой целью мы запустили на "Госуслугах" специализированный сервис, с помощью которого можно получить все необходимые услуги по принципу "жизненной ситуации", – сказал вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

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# госуслуги , пенсия , правительство

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