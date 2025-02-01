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В тюменских СНТ временно отключат свет

Общество, 19:55 26 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Временные ограничения электроснабжения в дачных кооперативах Тюмени и Тюменского района возможны 27-28 февраля. К подстанциям в эти дни будут подключать новые кабельные линии, пишет информационный центр правительства региона.

В первый день света не будет от СНТ Солнечная поляна до СНТ Виктория-1. Во второй в СНТ Березняки, поселке Славянский двор, в домах в районе ул. В. Остаркова.

Энергетики проложили под землей 16 километров кабеля большого сечения от питающего центра до распределительного пункта. Выполненные работы позволят повысить надежность электроснабжения. По новым линиям электропередачи потребители получат дополнительно 25 мегаватт мощности.

Видео: пресс-секретарь департамента ЖКХ Тюменской области Александр Гришаков

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# отключение , СНТ

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