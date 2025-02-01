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От тюменских экспортеров сельхозпродукции ждут заявок на компенсацию затрат

Экономика, 15:43 27 февраля 2025

Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок от российских экспортеров на участие в отборе на компенсацию затрат на транспортировку продукции агропромышленного комплекса стартует 27 февраля 2025 г.

По информации Торгово-промышленной палаты Тюменской области, процесс подачи заявок будет проходить через цифровую платформу "Мой экспорт".

С 28 февраля начнут принимать заявки на господдержку транспортировки для перевозчиков. Логистические компании смогут получить компенсацию на перевозки промышленной и сельскохозяйственной продукции по приоритетным международным транспортным коридорам в страны Латинской Америки и Африки. Прием заявок будет организован через Государственную информационную систему промышленности (ГИСП).

Данные меры государственной поддержки оказываются в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

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# АПК , национальный проект Международная кооперация и экспорт , ТПП Тюменской области , экспорт

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