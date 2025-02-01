Юных тюменцев приглашают поучаствовать в конкурсе "Молодые дарования России"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юные жители Тюменской области могут подать заявку на участие в I туре Общероссийского конкурса "Молодые дарования России" – всероссийской юношеской олимпиады в области искусств. Конкурс входит в перечень олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов Минпросвещения России, сообщает пресс-служба департамента культуры Тюменской области.

Заявки принимаются до 19 марта 2025 года на электронную почту: umc.art72@gmail.com с пометкой "Заявка на Молодые дарования России 2025". Положение о конкурсе, форму заявки и образцы заполнения документов можно посмотреть по ссылке.