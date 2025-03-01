В Тюменской области в 2024 году заблокировали 585 интернет-ресурсов, реализующих лекарственные препараты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В рамках борьбы с незаконным оборотом лекарственных препаратов для ветеринарного применения специалисты управления Россельхознадзора в 2024 году провели мониторинг в сети Интернет 1 тыс. 795 страниц сайтов, содержащих предложения по реализации лекарственных препаратов без лицензии, а также предложения о контрафактных или фальсифицированных препаратах.

Благодаря проведенной комплексной работе управления Россельхознадзора и Роскомнадзора, заблокировано 585 интернет-ресурсов, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Всего в сфере федерального государственного контроля за обращением лекарственных средств для ветеринарного применения за 2024 год, по данным руководителя управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам Сергея Палевича, выдано шесть лицензий и внесено шесть изменений в реестр лицензий.