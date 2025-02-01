Ограничения на экспорт бензина в РФ продлили до 31 августа
Запрет на экспорт автомобильного бензина с 1 марта по 31 августа 2025 г. включительно вводит правительство РФ. Постановление уже подписано.
"Ограничение не будет распространяться на поставки, осуществляемые непосредственными производителями нефтепродуктов. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, поддержания экономики нефтепереработки, противодействия серому экспорту автомобильного бензина", - сообщается на сайте кабмина.
Ранее ограничение на экспорт бензина принималось по 28 февраля.