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Тоболяки предложили благоустроить Менделеев-парк и Липовую рощу

Общество, 10:20 28 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Голосование по ежегодному отбору территорий для будущего благоустройства завершилось в Тобольске. С 15 по 25 февраля горожане выбирали общественные пространства, которые должны преобразиться в первую очередь.

Большинство голосов тоболяки отдали за Менделеев-парк - 58 %, Липовую рощу в Сумкино - 31 %, сквер ДОСААФ - 4 %. остальные территории набрали три и менее процентов, сообщает администрация Тобольска.

Точне сроки начала работ устанавливаются. Эта ежегодная процедура помогает администрации города планировать деятельность по улучшению качества городской среды, опираясь на мнение жителей, подчеркнули в мэрии.

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# благоустройство , Тобольск

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