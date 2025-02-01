Высокие технологии и наука – область интересов Тюменской области и Казахстана

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Высокие технологии, новейшие научные разработки в области промышленности, нефтегазового сектора – общая область интересов Республики Казахстан и Тюменской области. Делегация соседнего государства прилетела в Тюмень 27 февраля.

"Представители "КазМунайГаз-Инжиниринг" – это научно-технологический центр - готовы изучать наш промышленный потенциал, научные центры и вузы. Пройдет раунд переговоров о совместной деятельности. Всем нужны высокотехнологичные продукты, причем подкрепленные НИОКРами", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Александр Горлатов.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Республика Казахстан заинтересована в альтернативных решениях для энергетических отраслей экономики. Им важно изучить опыт России, в частности Тюменского региона, по решениям ситуаций, связанных с ограничениями, поиском новых поставщиков, заменой старых.

"Наша экономика построена на исследованиях нефтегазовой отрасли. Наш консорциум вузов в лице ТюмГУ и ТИУ смогли представить свои решения во время визита в Казахстан. Нефтегаз и наука – для Казахстана и Тюменского региона это стратегически важно. У них есть компетенции и мы готовы с ними работать. Мы получили готовность работы в двух министерствах Республики – энергетики и науки. И после этого были конкретные встречи с исполнителями. Мы разработаем план совместных мероприятий", - подчеркнул Александр Горлатов.

Казахстанская делегация намерена за два дня посетить предприятия Тюменской области, познакомиться с передовыми технологиями, изучить опыт реинжиниринга, внедрения инноваций.

Напомним, делегация Тюменской области провела в трех городах Республики с 17 по 21 февраля. По итогам встреч и переговоров достигнуто соглашение о том, что представители Казахстана примут участие в Промышленно-энергетическом форуме TNF в сентябре 2025 г.

Анжела Лебедева