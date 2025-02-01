Еще 37 автобусов большой вместимости закупят в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Еще 37 автобусов большого класса вместимости закупят тюменские транспортные предприятия. Они выйдут на наиболее загруженные и востребованные маршруты - № 62 и 73, сообщает администрация города.

"В 2024 году опорное транспортное предприятие – АО "ТПАТП № 1" приобрело 225 новых автобусов. На сегодняшний день они все задействованы на маршрутах, – рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Илья Авладеев. – Частные перевозчики также ведут работу по обновлению подвижного состава".

Транспортную сеть Тюмени составляют 680 километров дорог. Ежедневно для обслуживания 132 городских маршрутов на линию выходит более 900 единиц общественного транспорта.