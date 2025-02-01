  • 27 февраля 202527.02.2025четверг
  • USD85,9279
    EUR90,1826
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер западный

Более полутора тысяч тюменских детей получили подарки от "Елки желаний"

Общество, 16:16 27 февраля 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 611 детей с особенностями здоровья получили подарки от участников акции "Елка желаний" в Тюменской области. Елки с открытками были установлены в 25 медучреждениях.

Как сообщает региональное отделение партии "Единая Россия", акция началась в Тюменской области в 2018 г. и объединила всю Россию.

"Более 300 тысяч детей нашей страны осуществили свои заветные желания. В этом году последний автомобиль с подарками отправился в Курскую область, чтобы порадовать ребятишек, которые вместе с родителями до сих пор находятся в пунктах временного размещения. Это настоящий пример того, как вся страна объединяется ради счастья детей", - подчеркнула руководитель регионального исполкома "Единой России", председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова.

тюменское региональное отделение «Единой России» | Фото: тюменское региональное отделение «Единой России»

Ольга Швецова выразила признательность всем, кто присоединился к акции, и вручила благодарность председателя областной думы самым активным ее участникам. Среди награжденных – городские поликлиники, областные больницы, родильные дома, реабилитационные центры и другие медорганизации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# благотворительность , Елка желаний , Ольга Швецова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:49 27.02.2025"Виртуальный помощник" билайна теперь защищает всех клиентов от спама и мошеннических звонков бесплатно и по умолчанию
16:27 27.02.2025Выходной на Международный женский день перенесли на пятницу, 13 июня
16:21 27.02.2025Тюменским бойцам на передовой передали квадроциклы
16:16 27.02.2025Более полутора тысяч тюменских детей получили подарки от "Елки желаний"

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора