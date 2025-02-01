Более полутора тысяч тюменских детей получили подарки от "Елки желаний"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 611 детей с особенностями здоровья получили подарки от участников акции "Елка желаний" в Тюменской области. Елки с открытками были установлены в 25 медучреждениях.

Как сообщает региональное отделение партии "Единая Россия", акция началась в Тюменской области в 2018 г. и объединила всю Россию.

"Более 300 тысяч детей нашей страны осуществили свои заветные желания. В этом году последний автомобиль с подарками отправился в Курскую область, чтобы порадовать ребятишек, которые вместе с родителями до сих пор находятся в пунктах временного размещения. Это настоящий пример того, как вся страна объединяется ради счастья детей", - подчеркнула руководитель регионального исполкома "Единой России", председатель комитета по соцполитике Тюменской облдумы Ольга Швецова.

| Фото: тюменское региональное отделение «Единой России» | Фото: тюменское региональное отделение «Единой России»

Ольга Швецова выразила признательность всем, кто присоединился к акции, и вручила благодарность председателя областной думы самым активным ее участникам. Среди награжденных – городские поликлиники, областные больницы, родильные дома, реабилитационные центры и другие медорганизации.