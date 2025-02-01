  • 27 февраля 202527.02.2025четверг
  • USD85,9279
    EUR90,1826
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер западный

Тюменский производитель сможет использовать товарный знак бренда Ярковского района

Экономика, 15:21 27 февраля 2025

из Telegram-канала главы Ярковского района Евгения Золотухина | Фото: из Telegram-канала главы Ярковского района Евгения Золотухина

Право на использование товарного знака "Ярковье земля вольных сибирцев" получила производственная компания "Ягоды плюс". Это будет полезно для продвижения бренда Ярковского района, его имиджа, узнаваемости и туристической привлекательности.

Соглашение подписали глава Ярковского района Евгений Золотухин и генеральный директор компании Эльмар Ибуков.

"Это успешное, динамично развивающееся предприятие Тюменской области и надежный партнёр Ярковского района. На нашей территории находятся их закупочные пункты и склады, накопители с первичной переработкой дикоросов: белых грибов, брусники и клюквы. Закуп и переработка дикоросов имеет важное социально-экономическое значение для села. Это рабочие места и достаток, что особенно актуально для жителей труднодоступных территорий", - подчеркнул глава Ярковского района в своем Telegram-канале.

Кроме того, район уже четвертый год реализует проект предприятия "Ягоды. Выращиваем вместе". Производство обеспечивает жителей саженцами черной смородины, сопровождает весь процесс выращивания от посадки до плодоношения, и гарантировано принимает полученный урожай. Заложены сады в двух школах района по программе "Школьный сад", в текущем году к проекту присоединятся еще три школы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ягоды плюс , Ярковский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:38 27.02.2025Ограничения на экспорт бензина в РФ продлили до 31 августа
16:05 27.02.2025Еще 37 автобусов большой вместимости закупят в Тюмени
15:54 27.02.2025Семиэтажную поликлинику возведут в Ишиме к апрелю 2026 года
15:43 27.02.2025От тюменских экспортеров сельхозпродукции ждут заявок на компенсацию затрат

Настоящий ресурс использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика, предоставляемый компанией ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс), сервис Яндекс Метрика использует файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и храниться на серверах Яндекса в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора