Тюменский производитель сможет использовать товарный знак бренда Ярковского района

| Фото: из Telegram-канала главы Ярковского района Евгения Золотухина | Фото: из Telegram-канала главы Ярковского района Евгения Золотухина

Право на использование товарного знака "Ярковье земля вольных сибирцев" получила производственная компания "Ягоды плюс". Это будет полезно для продвижения бренда Ярковского района, его имиджа, узнаваемости и туристической привлекательности.

Соглашение подписали глава Ярковского района Евгений Золотухин и генеральный директор компании Эльмар Ибуков.

"Это успешное, динамично развивающееся предприятие Тюменской области и надежный партнёр Ярковского района. На нашей территории находятся их закупочные пункты и склады, накопители с первичной переработкой дикоросов: белых грибов, брусники и клюквы. Закуп и переработка дикоросов имеет важное социально-экономическое значение для села. Это рабочие места и достаток, что особенно актуально для жителей труднодоступных территорий", - подчеркнул глава Ярковского района в своем Telegram-канале.

Кроме того, район уже четвертый год реализует проект предприятия "Ягоды. Выращиваем вместе". Производство обеспечивает жителей саженцами черной смородины, сопровождает весь процесс выращивания от посадки до плодоношения, и гарантировано принимает полученный урожай. Заложены сады в двух школах района по программе "Школьный сад", в текущем году к проекту присоединятся еще три школы.