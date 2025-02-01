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Леонид Митрюшкин представляет Тюменскую область на форуме "Малая Родина — сила России"

Общество, 17:56 27 февраля 2025

из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Леонид Митрюшкин представляет Тюменскую область на форуме "Малая Родина — сила России". Всероссийский форум по вопросам безопасности и защиты проходит в Ростов-на-Дону, сообщает информационный центр правительства региона.

Встреча проводится по инициативе президента РФ Владимира Путина. Участники — главы муниципалитетов всех федеральных округов, включая новые регионы — Луганскую, Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

"Уникальный опыт! Повестка обширная — от безопасности и защиты жителей приграничных территорий до противостояния чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера. Уделили внимание вопросам прокурорского надзора за деятельностью органов местного самоуправления", — сказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Форум "Малая родина — сила России" — ежегодное мероприятие, направленное на продвижение и развитие муниципальных образований в России. Участие в нем принимают более 300 представителей из всех федеральных округов.

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# Леонид Митрюшкин , Ростов-на-Дону

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