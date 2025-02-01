Жилищные сертификаты вручили 45 семьям Тюменского района

| Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района Ольги Зиминой | Фото: из Telegram-канала главы Тюменского района Ольги Зиминой

45 семьям вручили сертификаты на улучшение жилищных условий в Тюменском районе. С участием господдержки они смогут построить дом или купить квартиру.

Как рассказала глава Тюменского района Ольга Зимина, социальную выплату предоставили по двум федеральным программам - молодым семьям и труженикам сел.

"Среди участников многодетные семьи – у них первоочередное право на государственную помощь, работники сельхозпредприятий, специалисты бюджетной сферы", - уточнила Ольга Зимина.

Отметим, что с 2018 по 2024 годы при господдержке свои жилищные условия улучшили 310 семей Тюменского района. 216 из них – многодетные. Спрос высокий – на учете по обеим программам состоит 441 семья.

"Темпы выдачи соцвыплат вселяют оптимизм – государство помнит о своих людях и даже в непростых экономических условиях последних трех лет не прекращает помогать", - подчеркнула глава района.