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Два кафе в Тюмени использовали в блюдах мясо неизвестного происхождения

Общество, 14:54 28 февраля 2025

управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Мясо неизвестного происхождения использовали шашлычная и кебабная для приготовления блюд в Тюмени. Они не оформили ветеринарные сопроводительные документов в системе "Меркурий", сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"Следовательно, предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд", - уточнили в ведомстве.

Предпринимателям выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Информацию о нарушении также передали в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

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