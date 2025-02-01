Два кафе в Тюмени использовали в блюдах мясо неизвестного происхождения

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО - Югре

Мясо неизвестного происхождения использовали шашлычная и кебабная для приготовления блюд в Тюмени. Они не оформили ветеринарные сопроводительные документов в системе "Меркурий", сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

"Следовательно, предприятия закупают мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Данная продукция используется для приготовления готовых блюд", - уточнили в ведомстве.

Предпринимателям выдали предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Информацию о нарушении также передали в управление Роспотребнадзора по Тюменской области.