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Закон о маткапитале на строительство частных домов по эскроу-счетам вступит в силу 1 марта

Общество, 15:27 28 февраля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маткапитал можно направить на строительство частных домов по эскроу-счетам. Закон об этом вступит в силу 1 марта.

Индивидуальные жилые дома можно будет строить по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Это специальные счета в банке, на котором размещаются денежные средства заказчика до момента окончания строительства. Также разрешается использовать средства маткапитала при строительстве дома через механизм эскроу, сообщает Госдума РФ.

Среди ряда законопроектов, действие которых начнется с начала марта, есть и тот, что позволяет получать деньги за неиспользованные дни отгулов.

Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении. Уточняется, что дополнительный день отдыха можно взять в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период.

Закон о повышении надежности систем теплоснабжения - расширяется перечень субъектов, которые обеспечивают готовность к отопительному периоду. Муниципалитеты, теплоснабжающие и теплосетевые организации должны иметь согласованный план действий по ликвидации аварий. Появятся критерии надежности теплоснабжения потребителей. Резервные системы теплоснабжения станут обязательными, что позволит в случае аварии оперативно переподключаться к другой системе.

В договоры о комплексном развитии территории (КРТ) с 1 марта будут включать перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и т. д. В решение о КРТ также войдут расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами.

Подробнее о новых изменениях в законодательстве РФ можно узнать на сайте.

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