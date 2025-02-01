Закон о маткапитале на строительство частных домов по эскроу-счетам вступит в силу 1 марта

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маткапитал можно направить на строительство частных домов по эскроу-счетам. Закон об этом вступит в силу 1 марта.

Индивидуальные жилые дома можно будет строить по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу. Это специальные счета в банке, на котором размещаются денежные средства заказчика до момента окончания строительства. Также разрешается использовать средства маткапитала при строительстве дома через механизм эскроу, сообщает Госдума РФ.

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