Виктор Квасов посетил площадки регионального этапа чемпионата "Профессионалы" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени проходит региональный этап чемпионата "Профессионалы". Одну из площадок конкурса в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса посетил участник федерального проекта "Время героев" Виктор Квасов.

Все задания в техникуме связаны с индустрией гостеприимства и красоты. Гостя пригласили в мастерскую кондитерского дела и провели для него экскурсию. В компетенции "Хлебопечение" состязаются пять участников. На выполнение работы отведено пять часов. Виктору Квасову рассказали, что сегодня конкурсанты готовят презентационные композиции на свободную тему: три вида булочек и чиабатту, накануне они уже продемонстрировали мастерство в выпечке рулетов с маком, булочек с черносливом, бейглов, круассанов, кексов и ватрушек с творогом. По соседству свои умения представили кондитеры по компетенции "Кондитерское дело".

В студии визуального мерчендайзинга и витринистики преподаватель и главный эксперт по компетенции "Визуальный мерчендайзинг" Ольга Шилова показала Виктору Квасову, как участники собирают и оформляют витрины для демонстрации товаров индустрии красоты.

"Чемпионат проходит на современных площадках. Везде присутствует соревновательный эффект, ребята стараются, стремятся победить. Такие испытания — хорошая возможность для студентов проявить себя, показать профессионализм, – отметил Виктор Квасов. – Современные техникумы и колледжи — это двигатели прогресса. В них создают новые идеи, а люди становятся настоящими профессионалами своего дела".

Директор Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса Марина Галанина рассказала, что чемпионат еще продолжается.

"Престижно принимать на площадке чемпионата "Профессионалы" участника СВО Виктора Квасова. Он немного старше наших студентов, но за его плечами подвиг. Думаю, нашему гостю было интересно увидеть систему среднего профессионального образования изнутри. Система СПО — очень большая, мы все работаем для того, чтобы Тюменская область процветала", — сказала она.

По ее словам, каждый чемпионат по профессиональному мастерству становится сложнее. Для студентов чемпионат - это вызов и большая конкуренция.

Напомним, в регионе конкурсные испытания в рамках этапа чемпионата "Профессионалы" проходят по 97 компетенциям. Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса участвует в 19 компетенциях, педагоги на время проведения испытаний стали экспертами и наставниками.

Инна Пахомова