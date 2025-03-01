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Водонапорная башня в центре Тюмени откроется после реконструкции весной этого года

Общество, 13:29 01 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Работы по реставрации одной из главных достопримечательностей Тюмени — водонапорной башни на улице Орджоникидзе (ранее называлась Ишимской) - подходят к завершению. Об этом сообщили представители молодежного центра "Дзержинец".

Сооруженная в 1914 году, башня уже пережила много этапов своей истории, начиная с промышленной функции, и теперь готовится стать современным культурным и образовательным пространством для молодежи. В 2025 году обновленное строение планируется превратить в центр притяжения для молодых тюменцев и туристов. Авторы проекта стремятся объединить исторические элементы с современными технологиями, создавая уникальное креативное пространство.

Архитекторы учли интересы всех категорий посетителей, включая маломобильные группы. Семь этажей башни включают в себя разнообразные зоны: от исторических экспозиций до современного зрительного зала и уютной молодёжной гостиной с камином. В будущем здесь планируют организовывать мастер-классы, тренинги, лекции, кинопоказы и творческие встречи, пишет издание "Тюменская oбласть сегодня".

Для коллектива центра "Дзержинец" башня стала символом их деятельности и миссии. Как отмечает руководитель Алена Товескина, "мы и есть башня". Работая в таком значимом месте, сотрудники чувствуют себя частью большого исторического процесса, продолжающего вдохновлять будущие поколения.

Официальное открытие запланировано на весну этого года.

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# Дзержинец , молодежь , реконструкция

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