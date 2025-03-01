Тюменские мамы за рулем поучаствуют в праздничных мероприятиях Госавтоинспекции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Флешмобы, "Экзамены для автомам", экспресс-уроки дорожной безопасности с участием педагогов автошкол подготовили сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области для женщин-водителей.

Как отметил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, мамы за рулем - одна из самых дисциплинированных категорий на дорогах региона.

"Они перевозят самое дорогое – детей, - пояснил он. - Мы всегда рекомендуем автомамам использовать "детский стиль" вождения, избегая резких и опасных маневров, безопасную скорость и дистанцию".

Праздничные мероприятия запланированы уже на начало марта. Традиционно автоинспекторы сделают фото с дамами-водителями, не имеющими нарушений ПДД за последний год, вручат им благодарности, памятные подарки и цветы, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.