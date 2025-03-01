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Тюменским садоводам рассказали, что нужно успеть посадить в марте

Общество, 15:47 01 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С приходом весеннего солнца садоводы начинают подготовку к новому сезону. Какие работы стоит выполнить уже в марте, чтобы получить богатый урожай осенью, рассказала заместитель председателя Союза садоводов региона Нина Щербакова. Своими советами она поделилась с изданием "Тюменская область сегодня".

По словам Нины Щербаковой, первая декада марта — оптимальное время для посадки высокорослых томатов и гибридов для теплиц, а также низкорослых сортов перца для открытого грунта. Также в этот период хорошо сажать ранние сорта лука и порея. Однолетники, такие как лобелия, петуния, вербена, немезия, гацания и высокие астры, тоже подойдут для мартовского посева. Помимо этого, рекомендуют заняться посадкой двулетников, в их числе мальва, шток-роза, наперстянка, маргаритки и некоторых многолетних культур.

Вторая декада месяца подходит для высадки средне- и низкорослых томатов для теплицы и огорода, а также для посева однолетних георгинов и астр.

К концу марта пора приступать к посадке томатов для открытых участков и базилика на рассаду. Для тех, кто хочет раньше насладиться свежей зеленью дома, эксперт советует высадить на подоконниках шпинат, рукколу, портулак и кресс-салат.

Кроме того, важно подготовить посадочные материалы. Луковицы гладиолусов и клубни георгинов следует извлечь из мест хранения, внимательно проверить на повреждения и обработать от возможных болезней перед тем, как выставлять на свет.

В марте приходит время пикирования уже выращенных томатов и перцев. Чтобы защитить молодые растения от инфекций, почву желательно полить слабым раствором "Фитоспорина". За сутки до пересадки рассаду обрабатывают стимуляторами роста, чтобы улучшить её приживаемость.

Примерно через две-три недели после пикировки проводится первая корневая подкормка удобрениями для рассады ("Росток", "Здравень", "Агрикола"). Дополнительно раз в пару недель можно проводить внекорневые подкормки микроэлементами в хелатной форме ("Цитовит", "Феровит").

Нина Щербакова уточнила, что любая рассада нуждается в правильном температурном режиме и поливе. Переохлаждение может спровоцировать заболевание черной ножки, а избыточный полив грозит гниением корней. Недостаточное увлажнение, напротив, ослабляет растения и замедляет их рост.

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# дачный сезон , садоводы

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