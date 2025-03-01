Артем Жога отметил эффективность первого года реализации программы "Время героев"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С запуска президентской программы "Время героев" прошел год. За это время проект доказал свою эффективность - многие участники первого потока уже выполняют важные государственные задачи на разных уровнях власти.

Этот факт отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога отметил. Он подчеркнул, что через программу военнослужащие, отличившиеся на фронтах СВО, становятся главным кадровым резервом страны.

"Верховный главнокомандующий и все государство уделяет большое внимание адаптации и переобучению ветеранов СВО. На личном опыте я могу с уверенностью сказать, что "Время героев" открывает двери к новым умениям и знаниям, дает возможность изучить систему госуправления изнутри, найти единомышленников и наставников", - отметил Артем Жога.

Полпред добавил, что спрос на обучение среди участников СВО растет – все больше бойцов стремятся стать ее участниками, чтобы продолжить свое служение уже в гражданской жизни. Аналоги федерального проекта на сегодня запущены во всех регионах Уральского федерального округа, сообщает пресс-служба полпредства.

Напомним, в Тюменской области для участия в программе "Боевой кадровый резерв" уже зарегистрировались более 400 человек. Прием заявок продлится до 30 марта на сайте проекта.