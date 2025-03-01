Тюменцы увидят картины знаменитого графика Олега Яхнина

| Фото: Департамент культуры Тюменской области | Фото: Департамент культуры Тюменской области

Выставка работ знаменитого графика Олега Яхнина откроется в Доме художников на ул. Холодильной, 124 в Тюмени 6 марта. Тюменцы и гости города смогут посмотреть более 40 полотен — живопись и графику.

Олег Яхнин — член Санкт-Петербургской академии современного искусства, заслуженный художник России, создатель нескольких фондов и клуба литографии, директор программ по изобразительному искусству, автор и художественный руководитель международных фестивалей искусств.

За свою творческую жизнь он участвовал во многих выставочных проектах в России и за рубежом. Картины Олега Яхнина хранятся в фондах Третьяковской галереи, Русского музея, Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Эрмитажа и в других коллекциях, сообщает информационный центр регионального правительства.

Открытие начнется в 18 часов. Вход свободный. Возрастное ограничение: 6+.