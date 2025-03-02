Тюменский агроном рассказал дачникам, как правильно обрезать кустарники весной

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Весной садоводы готовятся к важным работам — обрезке деревьев и кустарников. Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев дал тюменцам рекомендации по проведению этой процедуры.

Согласно прогнозам, уже в марте-апреле температурный режим изменится, среднесуточная температура поднимется выше -5 градусов. Именно тогда специалист советует начинать обрезку плодово-ягодных растений. Однако за сроками нужно внимательно следить: после зимы растения ослаблены, и преждевременная обрезка может нанести им вред. Вместе с тем, откладывать эту процедуру до наступления более теплых дней тоже не рекомендуется, поскольку работы важно завершить до начала сокодвижения.

Иван Григорьев напомнил, что существует два основных типа обрезки: формирующая и омолаживающая. Первая обрезка помогает создать правильную структуру кроны, которая обеспечит равномерную освещенность всех частей дерева. Для этого агроном советует удалить конкурирующие ветки центрального проводника, а также побеги, направленные внутрь кроны или вертикально вверх. Молодые деревья можно фиксировать в горизонтальном положении с помощью проволоки, чтобы крона была более рыхлой и способствовала раннему плодоношению.

Омолаживающая обрезка заключается в удалении старых веток. Иван Григорьев рекомендует оставить в кроне не более семи ветвей возрастом старше четырех лет. Также необходимо избавиться от больных и поврежденных побегов.

Обрезка проводится двумя методами: на почку и на кольцо. Первый метод применяется для стимулирования ветвления, второй — для полного удаления ненужных ветвей. Отростки диаметром до 2 см можно обрезать одним движением, крупные — в несколько этапов, чтобы избежать повреждения древесины.

После завершения процедуры все срезы обязательно обрабатывают садовым варом, в который для профилактики заболеваний можно добавить препарат "Фитоспорин". Инструменты для обрезки должны быть острыми и продезинфицированными, подчеркнул агроном.