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Врач-терапевт дал тюменцам советы, как укрепить иммунитет весной

Общество, 20:41 01 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С приходом весны организм человека сталкивается с новыми испытаниями. Перепады температур, высокая влажность воздуха и активность вирусов могут значительно ослаблять иммунитет. Однако, придерживаясь нескольких простых рекомендаций, можно укрепить защитные силы организма.

По словам врача-терапевта Областной больницы № 23 Эльвиры Башковой, основополагающим фактором для поддержания здоровья весной является сбалансированное питание. Важно включать в рацион больше свежих овощей, фруктов, зелени, продуктов, богатых белком и омега-3 жирными кислотами.

Не менее важным аспектом является восстановление микрофлоры кишечника. Пробиотики и пребиотики помогают поддерживать полезные бактерии, которые играют важную роль в работе иммунной системы. Особое внимание стоит уделить полноценному и качественному сну, который служит основой для восстановления сил и укрепления иммунитета.

Для постепенной адаптации к увеличивающемуся световому дню и изменению температуры рекомендуется постепенно увеличивать физическую активность и проводить больше времени на свежем воздухе. Это поможет снизить уровень стресса и повысить общий тонус организма, уверяет Эльвира Башкова.

Кроме того, специалист подчеркнула важность регулярного обращения к врачам при первых признаках недомогания. Своевременная консультация позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний и получить необходимые рекомендации по укреплению иммунитета.

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# весна , здоровье , иммунитет

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