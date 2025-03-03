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Более 430 бесед о безопасности на льду провели сотрудники МЧС в Тюменской области

Общество, 17:32 03 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 430 бесед провели в образовательных учреждениях и организациях Тюменской области сотрудники МЧС в рамках IV этапа профилактической акции "Безопасный лед". Общий охват составил 2 тыс. слушателей, сообщает ведомство.

Также в ходе патрулирований и профилактических занятий сотрудники МЧС вручили 1 тыс. 390 памяток. На водных объектах провели 27 патрулирований, в том числе 19 межведомственных.

Жителей региона призывают держаться на расстоянии от мест с быстрым течением, проталинами и трещинами. В экстренной ситуации - звонить 112.

Напомним, IV этап профилактической акции "Безопасный лед" проходил в Тюменской области с 24 февраля по 2 марта.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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