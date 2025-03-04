90 райдеров со всей России принимает Тобольск на соревнованиях по сноуборду
Всероссийские соревнования по сноуборду проходят в Тобольске 4 и 5 марта. На склоны стадиона "Тобол" выйдут порядка 90 райдеров со всей России, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.
Участники выступят в дисциплине "сноуборд-кросс". Здесь несколько спортсменов будут идти по трассе одновременно, преодолевая искусственные препятствия.
Торжественное открытие мероприятия запланировано 4 марта на 10 часов.
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