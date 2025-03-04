90 райдеров со всей России принимает Тобольск на соревнованиях по сноуборду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Всероссийские соревнования по сноуборду проходят в Тобольске 4 и 5 марта. На склоны стадиона "Тобол" выйдут порядка 90 райдеров со всей России, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Участники выступят в дисциплине "сноуборд-кросс". Здесь несколько спортсменов будут идти по трассе одновременно, преодолевая искусственные препятствия.

Торжественное открытие мероприятия запланировано 4 марта на 10 часов.

Возрастное ограничение: 0+