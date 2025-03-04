Справочник горячих линий появился в Тюменской области
Справочник горячих линий для обращений за бесплатной юридической помощью появился в Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
В нем собраны номера телефонов для консультаций по разным вопросам. Например, это работа жилищно-коммунального хозяйства; социальное обеспечение; устранение последствий чрезвычайных ситуаций. Здесь же можно найти номера по вопросам оказания государственной поддержки сельскохозяйственного производства и многим другим.
Оперативно получить консультацию по правовым вопросам могут жители всех муниципальных образований региона, в том числе отдаленных населенных пунктов.
Справочник подготовило Управление Минюста России по Тюменской области.