Делегация ДНР познакомилась с системой военно-спортивной подготовки на базе тюменских центров

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Центр развития военно-спортивной подготовки "Воин" откроют в Мариуполе Донецкой Народной Республики. В связи с этим делегация ДНР посетила центры "Аванпост", "Воин и "Алые паруса" в Тюмени, чтобы ознакомиться с системой военно-спортивного и военно-патриотического воспитания и перенять опыт у коллег.

"Система военно-патриотического воспитания в Тюменской области выстроена очень масштабно. Во всех муниципалитетах в школах есть специальные классы, в которых дети отдельно занимаются военно-спортивной подготовкой. Вот этот опыт нам очень интересно перенять для запуска и работы нашего центра "Воин". Поскольку централизованная подготовка в центрах - это один охват ребят. Но когда у нас эта система образования пойдет в муниципалитеты - это уже будет другой охват обучающихся", - сказал министр образования и науки ДНР Олег Трофимов.

Делегаты из Донецкой народной республики оценили сочетание дополнительного военно-патриотического образования с общим.

"В "Алых парусах" нам подробно рассказали, как это работает. Дети приезжают на несколько недель в лагерь, но при этом не пропускают школьную программу, поскольку на базе центра работают учителя и ведут занятия. Этот опыт тоже обязательно у себя применим", - добавил Олег Трофимов.

Центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки "Аванпост" был создан более 30 лет назад. Центр специализируется на добровольной подготовке к военной службе. За этот период более 25 тыс. детей и молодежи прошли обучение.

"Очень символично в Год защитника Отечества, в Год героев и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне принимать делегацию из Донецкой республики, знакомить из с деятельностью наших центров, делиться опытом. Уверен, в дальнейшем выстроим более тесные отношения с коллегами, с Министерством образования и науки и с Иинистерством спорта и туризма ДНР", - прокомментировал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

Во время рабочей поездки гостей из ДНР также познакомили с выставкой "Герои вчера. Герои сегодня", которая работает в волонтерском центре РО Союза женщин России в Тюмени.

"Выставка открылась к 23 февраля. Здесь можно узнать о том, как воевали наши бойцы во времена Великой Отечественной войны. Можно познакомится с находками тех времен наших поисковых отрядов. Другая часть выставки знакомит с героями, которые сегодня находятся в зоне СВО", - добавила заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик.

Делегация из ДНР также познакомилась с работой тюменских волонтеров, с проектами, которые направленны на поддержку участников СВО. Наталья Шевчик рассказала о деятельности волонтерского центра.

Юлия Божок