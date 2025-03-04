Петр Вагин рассказал о ходе строительства бизнес-отеля в Тобольске

| Фото: из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Установку фундаментной плиты завершили на стройплощадке четырехзвездочного бизнес-отеля "Космос" в Тобольске. К участку подвели электричество.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Петр Вагин.

“Встретились с командой инвестора, сверили часы. Это очень интересный проект. Уже продумали, что будет вокруг отеля. В течение 2025 года проведем мероприятия по реконструкции Земляного вала”, – написал Петр Вагин.

Этот инвестпроект включен в реестр инвестиционных проектов Тюменской области на 2024 год. Он находится под сопровождением Инвестиционного агентства. Также важному для города проекту помогает корпорация "Туризм.РФ" и компания "СИБУР".