  • 4 марта 20254.03.2025вторник
  • В Тюмени -9..-11 С 1 м/с ветер юго-восточный

Петр Вагин рассказал о ходе строительства бизнес-отеля в Тобольске 

Общество, 20:56 03 марта 2025

из Telegram-канала Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала Петра Вагина

Установку фундаментной плиты завершили на стройплощадке четырехзвездочного бизнес-отеля "Космос" в Тобольске. К участку подвели электричество.

Об этом в Telegram-канале написал глава города Петр Вагин.

“Встретились с командой инвестора, сверили часы. Это очень интересный проект. Уже продумали, что будет вокруг отеля. В течение 2025 года проведем мероприятия по реконструкции Земляного вала”, – написал Петр Вагин.

Этот инвестпроект включен в реестр инвестиционных проектов Тюменской области на 2024 год. Он находится под сопровождением Инвестиционного агентства. Также важному для города проекту помогает корпорация "Туризм.РФ" и компания "СИБУР".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Петр Вагин , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:48 03.03.2025Регулярные богослужения начались в Спасском храме Тюмени
20:56 03.03.2025Петр Вагин рассказал о ходе строительства бизнес-отеля в Тобольске 
20:32 03.03.2025Возведение развязки на Червишевском тракте в Тюмени завершат до конца 2025 года
19:58 03.03.2025Справочник горячих линий появился в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора