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В Тюмени представят шоу-программу "Популярные саундтреки в новом свете"

Общество, 08:24 05 марта 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Шоу-программа "Популярные саундтреки в новом свете" начнется во Дворце культуры "Нефтяник" в 17 часов. В исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов прозвучат шедевры мировой классики, полюбившиеся хиты и авторские композиции, знаменитые мелодии в оригинальных аранжировках, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В концерте принимают участие: Георгий Адаменко – рояль, артисты джаз-оркестра "Золотая труба" – скрипичная группа, заслуженный коллектив народного творчества Российской федерации цирковая студия "Икар", ансамбль классического танца "Антре", световое шоу от Александра Фёдорова.

В программе прозвучат авторские и мировые хиты – Адель, Людовико Эйнауди, Ханса Циммера и многие другие.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, в информационном киоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Возрастное ограничение: 6+.

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# концерт , ТКТО

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