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Для тюменских старшеклассников открыт набор на практикум по олимпиадной биологии

Общество, 15:21 05 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для учащихся 9-11 классов школ Тюменской области открыт набор на практикум "Олимпиадная биология. Решение задач". Он стартует 12 марта в Физико-математической школе, сообщает региональный центр "Новое поколение".

На практикуме участников ждут теоретические и практические разделы, которые помогут развить навыки работы с лабораторным оборудованием. Эти знания понадобятся для участия в олимпиадах и биологических турнирах. Обучение продлится до 21 мая.

Программу реализует преподавателем РЦ "Новое поколение", членом жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии – Ангелиной Тихенко.

Регистрация открыта до 7 марта. Индивидуальный отбор будет проводиться на основании экспертной оценки индивидуальных достижений. Возрастное ограничение: 6+

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# ФМШ Тюменской области , школьники

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