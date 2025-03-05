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Реестр мастеров народных художественных промыслов формируют в Тюменской области

Общество, 17:43 05 марта 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Выявить и ситематизировать сведения о профессионалах своего дела, семейных ремесленных династиях поможет реестр мастеров народных художественных промыслов, который формируют в Тюменской области.

Как сообщили в региональном департаменте культуры, в него войдут народных художественных промыслов, ведущие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, или физические лица, применяющие специальный налоговый режим.

Документ размещен на сайте департамента культуры Тюменской области по ссылке. Проконсультироваться по вопросам подачи заявления можно по тел. 8 (3452) 42-74-29.

На сегодняшний день в регионе зарегистрированы два народных художественных промысла: тюменский ковровый и тобольский косторезный.

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# реестр , художественные промыслы

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