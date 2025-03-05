Дом сказки Ершова откроют в Тюмени 6 марта

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Дом сказки Ершова" откроют в Тюмени во флигеле Дома Буркова 6 марта. Праздник начнется в 10 часов 45 минут.

"Именно в этот день, 210 лет назад, на свет появился великий сказочник, поэт, писатель и педагог Петр Павлович Ершов. В честь этого важного события Тюмень подготовила уникальный проект — "Дом сказки Ершова", который станет не только культурным центром, но и важным экскурсионным объектом, открытым для туристических групп в определенные дни", - рассказали организаторы.

Автор известного произведения "Конек-горбунок" Петр Ершов родился в Тюменской области. Сохранение и популяризация наследия этого выдающегося писателя имеет огромное значение для сохранения культурной идентичности региона и воспитания подрастающего поколения.