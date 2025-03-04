В Тюменской области волонтеры помогут при голосовании за проекты благоустройства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Набор волонтеров для проекта "Формирование комфортной городской среды - 2025" объявил ресурсный Добро.Центр Тюменской области. Добровольцы будут помогать жителям участвовать в голосовании за проекты благоустройства общественных пространств в своём городе, сообщает организация.

"Жители Тюмени, Тобольска и Ишима уже определились с территориями, которые должны быть благоустроены в 2026 году. Сейчас готовим для этих пространств несколько дизайн-проектов, из которых вместе в скором времени будем выбирать лучшие", – сказал губернатор Тюменской области Александр Моор .

Волонтером может стать любой желающий с 14 лет и старше, профиль которого на платформе Добро.рф должен быть подтвержден через Госуслуги. Для этого нужно подать заявку по ссылке. Процедура голосования в 2025 г. пройдет через новое приложение.

Возрастное ограничение: 12+.

Отметим, работы проводятся в рамках реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", который стал преемником нацпроекта "Жильё и городская среда".