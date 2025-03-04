  • 4 марта 20254.03.2025вторник
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер юго-восточный

Тюменцев предупредили о росте фишинговых сайтов перед праздниками

Общество, 15:34 04 марта 2025

Фото Дианы Павленко (МегаФон)

В праздники интернет-мошенники традиционно повышают активность, и этот год не стал исключением. По данным антифишинговой платформы МегаФона, число подобных мошеннических ресурсов в январе-феврале 2025 года выросло вдвое.

Обычно в преддверии праздников защитные решения оператора фиксируют рост количества фишинговых сайтов почти на треть, однако уже с начала года статистика показала почти двукратный рост. В прошлом году в новогодние каникулы и накануне гендерных праздников было зафиксировано порядка 17 тыс. фишинговых доменов в месяц. В этом году уровень выявления в январе превысил отметку в 30 тыс. доменов. Наиболее распространены ресурсы, имитирующие инвестиционные проекты и финансовые организации, маркетплейсы, а в праздничный сезон к ним добавились сайты с несуществующими розыгрышами и акциями.

Соотношение между основными видами фишинга осталось прежним. Ресурсы-имитаторы инвестиционной и финансовой тематики занимают примерно 60% от общей доли. Обычно они маскируются под брендинг крупных корпораций, сообщают о возможности получить выплату по случаю праздника или выгодно вложить деньги. На втором месте сайты, маскирующиеся под маркетплейсы и крупные интернет-магазины брендов — всего около 10%. Они предлагают принять участие в несуществующем розыгрыше или получить бонусы и скидки на товары в честь праздника.

Полученные при помощи фишинга сведения злоумышленники используют для дальнейшего давления на пользователя, получения доступа к денежным средствам и конфиденциальной информации. Статистика января-февраля указывает на то, что такие кампании адаптируются к праздникам: Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

Растет и количество мошеннических ресурсов, нацеленных на кражу учетных записей мессенджеров и социальных сетей. Если ранее выявляли около тысячи таких доменов в день, то сейчас этот показатель превышает 2,5 тыс. сайтов. Обычно на подобных ресурсах пользователей призывают авторизоваться при помощи мессенджера или соцсетей, чтобы принять участие в голосованиях, акциях или в целях безопасности, для подтверждения аккаунта.

Отдельно стоит отметить категорию сайтов, имитирующих официальные сервисы проверки доступов или разрешений. Например, "Проверка запрета на въезд в РФ онлайн", "Управление по вопросам миграции". Пользователь вынужден ввести номер телефона и код из СМС, который приходит в мессенджере. Этот код используется мошенниками для доступа к учетной записи жертвы.

Персональные и учетные данные — самая ценная информация, доступ к которой мошенники пытаются получить посредством взлома аккаунтов, фишинга, а также в ходе телефонных переговоров, когда жертва добровольно их сообщает. Такой угон аккаунта — это первый этап мошеннической схемы. Впоследствии учетные записи могут использовать для мошенничества по списку контактов, распространения спама, доступа к закрытым сообществам, конфиденциальным данным и денежным средствам жертвы. Чтобы защитить себя от фишинга, нужно добавить часто используемые официальные ресурсы в закладки браузера или скачать официальные приложения, установить антивирусное ПО. Обязательно установить двухфакторную аутентификацию в тех сервисах, где это возможно. В дальнейшем не пренебрегать предупреждениями оператора или защитных приложений при переходе на потенциально опасные страницы, не вводить код подтверждения, если не уверены в легитимности ресурса, проверять информацию в официальных источниках.

"Мы уделяем повышенное внимание угрозам в цифровом пространстве, с которыми могут столкнуться пользователи. Отслеживаем тенденции, новые приемы мошенников, чтобы предупреждать абонентов и совершенствовать способы для защиты. Противодействие мошенничеству ведется на разных уровнях, но важно помнить простые правила и следовать рекомендациям", — прокомментировал директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов Сергей Хренов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# МегаФон , мошенники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:34 04.03.2025Тюменцев предупредили о росте фишинговых сайтов перед праздниками
15:32 04.03.2025В Тюменской области волонтеры помогут при голосовании за проекты благоустройства
15:10 04.03.2025В Тюменской области планируют в ближайшие годы расселить 87,8 тыс. кв. м аварийного жилья
14:37 04.03.2025Бульвар Белоусова в Ишиме стал успешным опытом благоустройства территорий

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора