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Александр Моор провел по поручению президента России прием жителей Тюменской области

Губернатор, 18:17 04 марта 2025

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Прием по личным вопросам жителей региона провел по поручению президента России губернатор Тюменской области Александр Моор 4 марта. По обращению многодетной мамы Галины Сабашниковой из с. Шорохово Исетского района к детскому саду построят тротуар протяженностью 350 м.

"Еще одно обращение – от жительницы села Муллаши Тюменского района Алии Зульбухаровой. Она рассказала, что местным ребятишкам не хватает современной детской площадки. Вскоре она появится. К 1 сентября 2025 года планируется обустроить игровую зону со спортивными сооружениями и освещением", - рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Также в ходе личного приема решили вопросы о благоустройстве двора домов №№ 18, 20, 22, 24 по улице Игримской в Тюмени, о строительстве остановочного комплекса в районе села Щербак на федеральной автотрассе Тюмень – Ханты-Мансийск. Будет отремонтирован подъезд к садоводческому обществу "Ясень" в Тюмени и установят водоочистные сооружения в с. Покровском Ярковского района.

Александр Моор указал, что по итогам бесед с земляками он подписал соответствующие поручения. Их исполнение он держит на личном контроле.

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