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Первые комплексы для биатлона передал в школы Донбасса Артём Жога

Общество, 18:29 04 марта 2025

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Комплексы для биатлона передал в школы Донбасса полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога. Всего по проекту "Биатлон в школу, биатлон в ГТО" в учебные заведения доставят 100 мобильных комплектов для занятий, сообщает полпредство.

"Биатлон - это тот вид спорта, который культивирует выносливость и выдержку. Ведь стрельба развивает умение совладать со своими эмоциями. А тем более после бега это вдвойне сложнее, необходимо сосредоточиться на выполнение задачи, попасть во все мишени и выполнить нормативы ГТО", - отметил Артём Жога.

Заниматься адаптированным биатлоном донецкие школьники будут на уроках физкультуры и во внеурочное время.

Напомним, в середине февраля полпред в УФО Артём Жога встретился с председателем Свердловского отделения физкультурно - спортивного объединения "Юность России" Юрием Громыко, который является инициатором и автором проекта "Биатлон в школу, биатлон в ГТО". Инициатива реализуется уже более пяти лет, пилотным регионом стала Свердловская область. Сейчас проект охватил более одной тыс. школ.

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# биатлон , полпред президента в УФО

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