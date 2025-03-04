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Вечный огонь в селе Вагай зажгут от пламени мемориального комплекса Тобольска

Общество, 19:17 04 марта 2025

"Газпром межрегионгаз Север" | Фото: "Газпром межрегионгаз Север"

Вечный огонь в селе Вагай зажгут от пламени мемориального комплекса Тобольска. Благодаря Всероссийской акции "Храним огонь Победы" монумент переведут на сетевой природный газ 5 марта, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Частицу пламени для зажжения Вечного огня взяли сегодня на мемориальном комплексе, который посвящен тоболякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он установлен на площади Победы в Тобольске.

Отметим, к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне компания "Газпром" переведёт более 120 мемориалов на сетевой природный газ.

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# Вагай , Вечный огонь , Тобольск

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