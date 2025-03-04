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Рассказы о ветеранах Тобольского района разместили в "Книге памяти Тюменской области"

Общество, 19:29 04 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В "Книге памяти Тюменской области" разместили рассказы о ветеранах с. Ушарова Тобольского района. Библиотекарь Валентина Пуминова много лет собирала информации об односельчанах-участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

"Ходила по домам, разговаривала с теми, кто пришёл с войны, с родственниками погибших солдат. В конце 90-х годов были живы еще ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны. Их воспоминания, письма с фронта, похоронки, фотографии стали бесценными материалами для краеведческого отдела библиотеки", - рассказала жительница района.

t.me/tobrayon | Фото: t.me/tobrayon

Труд Валентины Пуминовой лег в основу статей об односельчанах в районной газете и в "Книге памяти Тюменской области".

Отметим, что подать или запросить сведения об участнике войны может каждый в консультационных пунктах, которые работают во всех муниципальных образованиях, на сайте проекта.

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# Великая Отечественная война , книга

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