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Проект развития компетенций молодых исследователей ТИУ выиграл грант

Общество, 14:37 05 марта 2025

ТИУ

Студенческое научное общество ТИУ стало победителем грантового конкурса в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Эксперты поддержали инициативу студентов, направленную на развитие компетенций молодых исследователей и популяризацию науки, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

"Благодарим экспертов за высокую оценку нашей проектной идеи и качественную обратную связь. Впереди интенсивная, но безумно интересная работа над реализацией проекта, – поделились его авторы, студенты Нефтегазового института ТИУ Марат Сабитов и Мария Сивкова. – Одно из ключевых мероприятий – XVI Международный научно-технический конгресс студенческого отделения Society of Petroleum Engineers (SPE) – "Западно-Сибирский нефтегазовый конгресс 2025", который состоится в ТИУ уже 27-28 марта".

СНО ТИУ – объединение студентов разных курсов, интересующихся научными исследованиями и развитием своих профессиональных навыков. В него входят 14 отделений и кружков различной научной направленности.

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# Газпром нефть , грант , конкурс , ТИУ

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14:37 05.03.2025Проект развития компетенций молодых исследователей ТИУ выиграл грант

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