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В Казанский район приглашают руководителя театральной студии по программе "Земский работник культуры"

Общество, 14:59 05 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Преподавателя по классу "Искусство театра" готовы принять в детскую школу искусств Казанского района по программе "Земский работник культуры", которая начала действовать в России с 1 января 2025 года. При переезде в сельское учреждение специалисту выплатят подъемные в размере 1 млн руб. Культработник сможет потратить единовременную выплату на приобретение жилья, машины или иные нужды.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила преподаватель по теории музыки Елена Бессонова.

Она выразила уверенность, что программа поможет привлечь на село молодых специалистов. Потому что те, кто в свое время приехали в сельские поселения и районные центры по распределению, достигли пенсионного возраста.

Вот и в Казанской школе искусств преподавателем театрального мастерства трудилась возрастная, но очень увлеченная женщина, которая в январе по личным обстоятельствам оставила работу. Временно детский коллектив возглавил руководитель школьной театральной студии.

"Ждем специалиста, который сможет увлечь детей, профессионально выстроит работу и полюбит наш район всем сердцем", - подчеркнула Елена Бессонова.

Театральный класс работает в школе искусств на протяжении десяти лет, добавила она, и выразила надежду, что успешно продолжит свою работу, благодаря действию новой программы.

Инна Кондрашкина

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# Казанский район , культура , театр

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