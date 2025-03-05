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Юбилейный фестиваль "Студенческая весна" пройдет в Тюмени в апреле

Общество, 22:08 05 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Юбилейный фестиваль "Студенческая весна" пройдет в Тюмени в апреле, сообщает информационный центр правительства региона.

В 2025 году мероприятию исполняется 30 лет. Впервые в областной столице Студвесна прошла в мае 1994 года. Потом был перерыв, и с 1996 она проводится регулярно. Ежегодно событие событие собирает тысячи участников и зрителей, сейчас — это одно из самых масштабных творческих событий в регионе.

"За 30 лет проведения Студвесны тысячи человек нашли не только своих коллег по работе, но и близких друзей и вторых половинок. Фестиваль — это не просто конкурс, это гораздо больше. Он формирует личность и открывает карьерные возможности молодому творческому поколению", – сказал руководитель дирекции фестиваля, куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Фестиваль пройдет с 31 марта по 16 апреля, команда события анонсировала его скорое начало видеороликом. В нем собрали архивные кадры с участниками и организаторами, а также показали новый фирменный стиль, который символизирует вклад каждого человека в это событие.

Лучшие участники традиционно получают возможность попасть в делегацию Тюменской области. Команда региона с 1998 года принимает участие в Российской студенческой весне и постоянно попадает в десятку сильнейших.

Возрастное ограничение: 12+.

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# студвесна , студенты

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