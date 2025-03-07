Более 200 юных дзюдоисток поборются за звание сильнейших в Тюмени

| Фото: департамент по споту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по споту и молодежной политике Тюмени

Десятый открытый региональный турнир по дзюдо среди девушек, посвященный Международному женскому дню, пройдет в Тюмени на базе спортивной школы "Тура" (ул. Кедровая, 125б) 9 марта.

В соревнованиях примут участие порядка 200 спортсменок в 19 весовых категориях из спортивных школ "Тура", "Тюмень-Дзюдо", спортивной школы №1, детско-юношеского центра "Пламя", центра развития творчества детей и юношества "Бригантина" и других.

За звание сильнейших посоревнуются девочки в возрасте до 13 лет и девушки до 15 лет, сообщили в городском департаменте по споту и молодежной политике.

Торжественное открытие состязаний запланировано на 10 часов. В 10 часов 20 минут стартуют соревнования для девочек младшей возрастной категории, в 14 часов - для старших участниц.