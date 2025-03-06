"Девелопер года-2024": "Мотивы" - лучший жилой комплекс по качеству строительства

Фото Ильи Медведева Фото Ильи Медведева

Жилой комплекс "Мотивы" группы компаний "География" назван лучшим жилым комплексом по качеству строительства в рамках премии "Девелопер года-2024". Награду от лица компании получил коммерческий директор ГК "География" Андрей Скворцов. Церемония награждения состоялась в Тюмени 5 марта.

Экспертный совет премии "Девелопер года 2024" высоко оценил качество строительства ЖК "Мотивы". В жюри девелоперского конкурса вошли представители бизнеса, власти и первые лица деловых сообществ. В премии приняли участие такие крупные застройщики как "Страна", "Паритет", "Люди", "Твелл", "Харизмы" и другие.

Награду ГК "География" вручил судебный эксперт, член НРС, специалист 2 уровня допуска по тепловизионному обследованию, руководитель компании в сфере строительной экспертизы "Брик Приемка" Никита Киреев. Это личная номинация компании, в ней отмечают только лучших девелоперов по показателю качества. В рамках премии, в приветственном слове, эксперт отметил, что был приятно удивлен качеством строительства жилого комплекса "Мотивы".

"Мы оценивали жилые комплексы по нескольким критериям: общее количество замечаний по всем исследованным квартирам, среднее количество замечаний и среднее количество существенных замечаний. В этой номинации мы также рассматривали жилые комплексы "Сердце Сибири" и "Опера". Все показывали хорошие результаты, но "Мотивы" опередили по нескольким пунктам и вырвали победу буквально на финишной прямой. “География” честно заслужила эту награду. Мне было очень приятно отметить достойного застройщика", - рассказал Никита Киреев.

ЖК "Мотивы" ГК "География" возводит в районе "Московского тракта", рядом с Плехановским бором. Мотивы создавались как жилой комплекс семейного формата. Поэтому именно качеству строительства девелопер уделил особое внимание. Из главных плюсов - большие колясочные, площадью более 80 кв.м, дворы, оборудованные для детей разных возрастов, парк на территории ЖК.

"От имени ГК "География" я хотел бы поблагодарить организаторов премии и лично Никиту Киреева за высокую и справедливую оценку нашей работы. Качество строительства - основа нашей деятельности. Этих принципов мы придерживаемся при строительстве всех наших комплексов - "Окинава", "Дивный квартал у озера", "Малиновые высоты" в Кургане. Наша главная задача - сделать так, чтобы люди, купившие квартиры в “Географии” были счастливы, чтобы родители смогли обеспечить своим детям лучшее детство", - отметил коммерческий директор ГК "География" Андрей Скворцов.

Напомним, что первую очередь ЖК "Мотивы" застройщик сдал на 8 месяцев раньше запланированного срока - в ноябре 2024 года. Сейчас в стадии возведения находится три дома второй очереди. Согласно проектной декларации, ввод в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса запланирован на II квартал 2026 года.

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