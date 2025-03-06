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Тюменская область вошла в лидеры по числу участников олимпиады "Символы России"

Общество, 18:39 06 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область - в лидерах по числу участников федеральной олимпиады "Символы России". Задания выполнили 8 тыс. 248 школьников региона, из них 1 тыс. 544 прошли в финал, сообщает информационный центр областного правительства.

Очный формат состоялся на базе 25 библиотек и 51 школы области.

Победителями и призерами стали 97 человек: 40 ребят получат дипломы победителей олимпиады, 57 – дипломы призеров. Это школьники из Армизонского, Бердюжского, Вагайского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Тюменского, Упоровского районов, Заводоуковского и Голышмановского муниципальных округов, городов Тюмень и Ишим.

Всем участникам финального этапа вручат электронные сертификаты. Сведения о победителях разместят на портале талантыроссии.рф.

Напомним, олимпиада в этом году была посвящена гербу, гимну и флагу страны.

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# олимпиада , школьники

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