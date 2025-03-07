  • 7 марта 20257.03.2025пятница
  • В Тюмени -7..-9 С 3 м/с ветер западный

Семь участков дорог отремонтируют в Тюмени по нацпроекту

Экономика, 12:13 07 марта 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь участков региональных дорог отремонтируют по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в Тюмени за год. Большинство таких участков расположены на Обходе города, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На ул. Монтажников отремонтируют покрытие – заменят верхние изношенные слои, а дорожную разметку сделают из термопластика.

Также заменят покрытие и укрепят обочины асфальтогранулятом на автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский.

На Обходе Тюмени помимо замены изношенных слоев покрытия, обновят барьерные ограждения и дорожную разметку.

Проезжую часть подъезда к областному центру со стороны Кургана расширят. Дорожные строители обновят полотно, укрепят обочины, установят межосевые безконсольные барьерные ограждения и выполнят другие работы.

На подъезде к Тюмени со стороны Екатеринбурга заменят верхнее покрытие дорожного полотна, укрепят обочины, обновят дорожную разметку. Для этого используют термопластик.

Аналогичные работы произведут и при ремонте автомобильной дороги Тюмень - Салаирка – граница Свердловской области.

Участок подъезда к областному центру на трассе Екатеринбург - Тюмень подлежит капремонту. в 2025 году специалисты выполнят проектные, изыскательские и строительно-монтажные работы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# национальный проект Инфраструктура для жизни , ремонт дороги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:13 07.03.2025Семь участков дорог отремонтируют в Тюмени по нацпроекту
10:56 07.03.202518,4 тыс. домовладений газифицировали в Тюменской области за шесть лет
09:50 07.03.2025В Тюменской области запустят программу выживания бизнеса в условиях жесткой конкуренции 
09:17 07.03.2025Предпринимателей региона приглашают на бизнес-миссию в Тюменский район

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора