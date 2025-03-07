Семь участков дорог отремонтируют в Тюмени по нацпроекту

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь участков региональных дорог отремонтируют по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в Тюмени за год. Большинство таких участков расположены на Обходе города, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На ул. Монтажников отремонтируют покрытие – заменят верхние изношенные слои, а дорожную разметку сделают из термопластика.

Также заменят покрытие и укрепят обочины асфальтогранулятом на автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский.

На Обходе Тюмени помимо замены изношенных слоев покрытия, обновят барьерные ограждения и дорожную разметку.

Проезжую часть подъезда к областному центру со стороны Кургана расширят. Дорожные строители обновят полотно, укрепят обочины, установят межосевые безконсольные барьерные ограждения и выполнят другие работы.

На подъезде к Тюмени со стороны Екатеринбурга заменят верхнее покрытие дорожного полотна, укрепят обочины, обновят дорожную разметку. Для этого используют термопластик.

Аналогичные работы произведут и при ремонте автомобильной дороги Тюмень - Салаирка – граница Свердловской области.

Участок подъезда к областному центру на трассе Екатеринбург - Тюмень подлежит капремонту. в 2025 году специалисты выполнят проектные, изыскательские и строительно-монтажные работы.