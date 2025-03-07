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Самый короткий месяц года принес Тюмени рекордное число новорожденных

Общество, 18:05 07 марта 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

983 малыша появились на свет в Тюмени в феврале 2024 года - на 52 больше, чем в предыдущем месяце, сообщает городская администрация.

Всего с начала года органы ЗАГС зарегистрировали 1 тыс. 971 нового маленького жителя Тюмени, в прошлом году цифра была скромнее - 1 тыс. 919 малышей.

770 пар Тюмени в феврале создали свои семьи - на 198 больше, чем за аналогичный период 2024 года. Специалисты связывают это с красивой зеракльной датой - 25.02.2025. Ее для свадьбы выбрали 72 пары областного центра.

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# демография , новорожденные , свадьбы

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