Самый короткий месяц года принес Тюмени рекордное число новорожденных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

983 малыша появились на свет в Тюмени в феврале 2024 года - на 52 больше, чем в предыдущем месяце, сообщает городская администрация.

Всего с начала года органы ЗАГС зарегистрировали 1 тыс. 971 нового маленького жителя Тюмени, в прошлом году цифра была скромнее - 1 тыс. 919 малышей.

770 пар Тюмени в феврале создали свои семьи - на 198 больше, чем за аналогичный период 2024 года. Специалисты связывают это с красивой зеракльной датой - 25.02.2025. Ее для свадьбы выбрали 72 пары областного центра.