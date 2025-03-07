Самый короткий месяц года принес Тюмени рекордное число новорожденных
983 малыша появились на свет в Тюмени в феврале 2024 года - на 52 больше, чем в предыдущем месяце, сообщает городская администрация.
Всего с начала года органы ЗАГС зарегистрировали 1 тыс. 971 нового маленького жителя Тюмени, в прошлом году цифра была скромнее - 1 тыс. 919 малышей.
770 пар Тюмени в феврале создали свои семьи - на 198 больше, чем за аналогичный период 2024 года. Специалисты связывают это с красивой зеракльной датой - 25.02.2025. Ее для свадьбы выбрали 72 пары областного центра.