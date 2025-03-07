Почти половина женщин в Тюменской области работают в образовании и здравоохранении

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

871,2 тыс. женщин проживает на юге Тюменской области по данным на 1 января 2024 года. 26,3 % из них работают в сфере образования, сообщает Тюменьстат.

На втором месте по популярности деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 22,1 %. Также 11,1 % больше всего тюменок работают в торговле и ремонте транспортных средств.

О рациональном режиме и суточном рационе питания хорошо осведомлены 21,7 % жительниц, неплохое представление об этом имеют 49,6 %, слабое - 22,9 %.

Также, согласно статистике, среди женского населения спортом занимаются 20%. Очки или контактные линзы используют 54,6%.