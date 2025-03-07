Тюменские школьники прошли пятидневные сборы в "Авангарде"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Пятидневные учебные сборы прошли учащиеся тюменских школ на базе учебно-методического центра "Авангард", сообщает пресс-служба городского департамента по спорту и молодежной политике.

Педагог детского морского центра "Алый парус" Алексей Живодеров рассказал ребятам о первоначальной постановке граждан на воинский учет, порядке призыва на военную службу и об ответственности за уклонение от неё.

"Для молодых людей эти знания крайне важны, так как в недалеком будущем им предстоит проходить службу или они захотят связать свою жизнь с защитой Родины", - отметили в департаменте.