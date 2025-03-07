Единый стандарт поддержи семей участников спецоперации планируют создать в России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Президент России Владимир Путин поддержал идею ветерана боевых действий Светланы Гришановой по созданию единого для всех регионов стандарта поддержки семей участников СВО. Об этом было сказано на встрече главы страны с женщинами – сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".

"Руководители регионов России, они с душой работают. Все заряжены и все стараются по максимуму создать условия для членов семей, для самих ребят, которые возвращаются. В каждом регионе по-разному. Можно ли совсем всё одинаково сделать, я не знаю, но совершенно точно можно заняться обобщением того, что происходит в регионах", - подчеркнул президент России Владимир Путин.

В фонде поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" работают 3 тыс. 800 социальных координаторов, из них 700 человек — это непосредственно члены семей участников СВО.

На встрече также обсудили одежду для людей с инвалидностью. Так, Фонд "Защитники Отечества" предлагают выдавать адаптивную одежду как средство реабилитации, пишет пресс-служба правительства России.

"У нас сейчас 60% ребят с ранениями остаются в вооруженных силах, то есть им нужна форма. И, конечно же, сейчас привлечь к этому внимание — одно из направлений фонда", - рассказала статс-секретарь — замглавы Минобороны, руководитель фонда "Защитники Отечества" РФ Анна Цивилева.