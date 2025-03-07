Земляной вал и ров на ул. Красноармейской в Тобольске обновят в 2025 году

| Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина | Фото: Telegram-канал главы Тобольска Петра Вагина

В Тобольске на улице Красноармейской начались масштабные работы по сохранению уникального объекта культурного наследия – земляного вала и рва, построенных в 1699 году.

Как отметил в своем Telegram-канале глава Тобольска Петр Вагин, эти укрепления – не просто историческая достопримечательность, а свидетельство мощи и стратегической важности Тобольска в эпоху освоения Сибири.

"Время правления Петра I, время великих преобразований и укрепления границ государства. Именно тогда, по указу царя, возводились эти земляные укрепления, чтобы защитить Тобольск – тогдашнюю столицу Сибирской губернии – от набегов кочевников и возможных военных угроз. Вал и ров стали частью мощной оборонительной системы, демонстрируя силу и решимость русского государства на восточных рубежах. Сейчас мы приступили к сохранению этого бесценного исторического памятника для будущих поколений", - рассказал глава города.

В 2025 году планируется провести демонтаж и монтаж теплотрассы, отремонтировать и обновить деревянные лестницы, включая ремонт бетонных конструкций, устройство пешеходных дорожек, тына и деревянного обрамления. Также смонтируют электроснабжение и освещение для комфортного пребывания тоболяков и гостей города.

Комплексное благоустройство территории проводится по программе "Тобольск настоящий", реализуемой правительством Тюменской области, администрацией города при поддержке компании СИБУР.

"Уверен, что после завершения работ земляной вал и ров станет еще одной визитной карточкой Тобольска, местом притяжения для туристов и гордостью для жителей города. Это наша общая история, которую мы обязаны сохранить", - подчеркнул Петр Вагин.